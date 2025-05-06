Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Veda Töreni Düzenlendi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Veda Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz, görevini devretmeden önce Berlin'de askeri bir veda töreni düzenledi. Törende, Scholz ülkesine olan minnettarlığını ifade ederken, demokrasi vurgusu yaptı ve gelecekteki hükümete başarı dileğinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Berlin'de askeri veda töreni düzenlendi.

Scholz, Savunma Bakanlığı bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 3,5 yıllık başbakanlığının ardından ülkesinin vatandaşlarına minnettar olduğunu söyledi.

Görevini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'e devredecek olan Scholz, "Demokrasilerde makamlar sadece belirli bir süre için verilir. Bu bizi dünyanın dört bir yanındaki otokrasilerden ayırır. Bu bakımdan, yaklaşan hükümet değişikliği demokratik normalliğin bir ifadesidir." dedi.

Almanya'nın pek çok açıdan farklılaşmalı, daha modern, daha hızlı ve daha uygulamacı olması gerektiğini anlatan Scholz, "Çalkantılı bir dönemde, son yıllarda bunun temellerini attık. Ancak mevcut koşullara yönelik tüm haklı ve gerekli eleştirilere rağmen, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında dostları olan kozmopolit bir ülke olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayalım." diye konuştu.

Scholz, Almanya'nın birbirine kenetlendiğinde sahip olduğu gücün unutulmamasını da istedi.

Şansölye olarak Almanya'ya hizmet etmekten onur duyduğunu vurgulayan Scholz, "Bu öyle de kalacaktır. Bu büyük sorumluluğu taşımaktan her zaman mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Scholz, Merz'e de başarı ve şans dilediğini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuşmasında Scholz'u, Almanya'yı fırtınalı zamanlarda kararlılık, bilgelik ve sağduyuyla yöneten bir "devlet adamı" olarak övdü.

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

Törende Scholz'un bizzat kendisinin seçtiği Beatles'in "Hayatımda" (In my Life), Aretha Franklin'in "Saygı" (Respect) ve Johann Sebastian Bach'ın ikinci Brandenburg Konçertosundan parçalar çalındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.