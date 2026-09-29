Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Ukrayna'da ciddi görüşmelere ilgi duymadığını söyledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş konusunda şu anda ciddi görüşmelere ilgi duymadığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev ile Ukrayna'daki savaş hakkında ayrıntılı konuştuklarını belirten Merz, görüşmede Alman hükümetinin tutumunu açıkça ifade ettiğini aktardı.

Başından beri Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını dile getiren Merz, bu savaşın nasıl sona erdirilebileceği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Tokayev'e müteşekkir olduğunu ifade etti.

Merz, bu konuda kapsamlı diplomatik çabalar yürüttüklerini, bunlardan birinin de 26 Eylül'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un New York'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme olduğunu söyledi.

"Rusya, bu görüşmeye ilişkin daha sonra yaptığı değerlendirmede şu anda ciddi görüşmelere ilgi duymadığını açıkça gösterdi." ifadesini kullanan Merz, bu yüzden Ukrayna'ya yardıma ve ülkeyi sadece askeri olarak değil siyasi, mali ve ekonomik olarak da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Rus yönetimine savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturma çağrısını yineleyen Merz, "Ancak Rusya buna hazır değilse Ukrayna'ya uzun süre daha destek verecek durumdayız ve buna hazırız." dedi.

Merz, Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını ve ekonomik olarak da büyük zarar göreceğini savundu.

Rus ekonomisinin bugün bile ne kadar zor durumda olduğunu gördüklerini söyleyen Merz, "Rusya bu savaşı sürdürürse bunun bir bedeli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Avrupalı ortaklarla Ukrayna'ya yardımların nasıl daha da iyileştirilebileceği??????? konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca bombalamayı sürdüreceğini ve sivil altyapıyı tahrip edeceğini ileri süren Merz, "Bunlar orada her gün olan savaş suçlarıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Merz, "Ukrayna düşerse tüm Avrupa'da barış ve özgürlük tehlikeye girer. Bu yüzden burada çok açık ve net bir şekilde Ukrayna'nın yanında duruyoruz." dedi.

Kaynak: AA