Almanya Başbakanı Merz, Düzensiz Göçmenler Üzerine Yaptığı Açıklamalarla Protesto Edildi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in düzensiz göçmenlerle ilgili ifadeleri, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel merkezi önünde yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık tarafından protesto edildi. Göstericiler, Merz'in açıklamalarının ayrımcı ve ırkçı olduğunu belirterek çeşitli pankartlar açtılar.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzensiz göçmenlere ilişkin sözleri nedeniyle protesto edildi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Başbakan Merz'in düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında sorun" olmaya devam ettiğine ilişkin ifadelerini protesto etti.

Gösteriye katılan çevre aktivisti Luisa Neubauer, yaptığı konuşmada, "Dahil olmadığımız ayrımcı ve tamamen ırkçı ifadeler, mazeret olarak gösteriliyor ve gerekçe olarak kötüye kullanılıyor." dedi.

Göstericiler, "Irkçılık şehir manzarasında bir sorundur", "Renkli bir şehir manzarası için kızlar", "Şehir manzarası sorunumuz yok, ırkçılık sorunumuz var", "Kızlar Merz'e karşı", "Şehir manzarası sorunu Nazilerdir" yazılı pankartlar açtı.

Ne olmuştu

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Merz, "Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanımız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Merz de eleştirilere rağmen ifadelerini bir kez daha savunmuş ve "Geri çekeceğim hiçbir şeyim yok." demişti.

Şansölye, şehirlerdeki manzaralara ilişkin durumu kızlarına soran herkesin sözleriyle ne demek istediğini anlayacağını kaydetmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
