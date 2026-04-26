Almanya Başbakanı Merz'den Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıya tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'daki suikast girişimini kınıyorum. Başkan Donald Trump ve Melania Trump ile orada bulunan herkesin güvende olmasına seviniyorum." ifadesini kullandı.

Demokraside şiddete yer olmadığını belirten Merz, "Kararlarımızı çoğunlukla veririz, silahla değil." ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, zanlının otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
