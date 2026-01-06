Haberler

Almanya: Olası ateşkes sonrası Ukrayna'ya komşu bir NATO bölgesinde asker konuşlandırabiliriz

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olası bir ateşkesin ardından ülkesinin Ukrayna'ya komşu bir NATO bölgesinde asker bulundurma ihtimalini gündeme getirdi. Merz, Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında, Ukrayna'nın güvenliği için uluslararası katkılara odaklanacaklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olası bir ateşkesin ardından Almanya'nın Ukrayna'ya komşu bir NATO bölgesinde asker bulundurma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Merz, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Gösterdiği çabalardan dolayı ABD'ye ve Başkan Donald Trump'a teşekkür eden Merz, aynı stratejik hedefe sahip olduklarını söyledi.

Merz, her şeyden önce ateşkese ihtiyaç olduğunu, Ukraynalıların enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu bu nedenle hızlıca sonuca ulaşmak için çabalarını arttırdıklarını kaydetti.

2015'teki Minsk Anlaşması'ndan farklı olarak güçlü güvenlik garantilerine dayalı bir ateşkesin sağlanmasını istediklerini vurgulayan Merz, bugünkü toplantıda Avrupa ve ortaklarının, ateşkesin ardından Ukrayna'ya yapabilecekleri katkılara odaklandıklarını aktardı.

Merz, "Gönüllüler Koalisyonu olarak sorumluluklarımızı üstleneceğiz. Silahlanma, eğitim ve finans yoluyla gelecekte Ukrayna'da, Rusya için caydırıcı bir güç oluşturacak silahlı kuvvetlerin bulunmasını sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Ateşkesin, Gönüllüler Koalisyonunun aktif rol alabileceği şekilde organize edilmesi gerektiğinin altını çizen Merz, tam olarak bunun için çalıştıklarını söyledi.

Merz, "Almanya, siyasi, mali ve askeri olarak desteklemeye devam edecek. Örneğin, ateşkes ilan edilmesinin ardından Ukrayna'ya komşu bir NATO bölgesinde kuvvet bulundurabiliriz." dedi.

Ancak bu konunun hükümet içerisinde ve parlamentoda da görüşülmesi gerektiğine işaret eden Merz, hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadıklarını ifade etti.

Merz, ateşkesin ardından Almanya'nın Ukrayna'nın dolayısıyla Avrupa'nın ortak güvenliği konusunda sorumluluk üstleneceğini belirtti.

