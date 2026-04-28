Almanya Başbakanı Merz: "Abd, İran Yönetimi Tarafından Aşağılanıyor"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin, İran ile yürüttüğü müzakerelerde "Tahran tarafından aşağılandığını" öne sürdü. Merz, Trump yönetiminin İran karşısında müzakere sürecinde geri planda kaldığını savundu.

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran ile yürüttüğü müzakerelerde "Tahran tarafından aşağılandığını" öne sürdü. Merz, Trump yönetiminin İran karşısında müzakere sürecinde geri planda kaldığını savundu.

Marsberg'de öğrencilerle bir araya gelen Merz, İranlı müzakerecilerin süreci etkili şekilde yönettiğini belirterek, "İranlılar açıkça çok yetenekli müzakereciler ya da daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok ustalar; Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan geri dönmelerini sağlıyorlar" dedi.

Merz, "Bir bütün olarak bir ülke, İran yönetimi tarafından, özellikle de Devrim Muhafızları tarafından aşağılanıyor. Bunun en kısa sürede sona ermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği demeçte, "Tüm kartlar bizde" diyerek, İran'ın görüşmek istemesi halinde ülkesiyile temas kurabileceğini söylemişti.

Trump yönetiminin İran ile dolaylı görüşmeler için yürüttüğü diplomatik süreçte son olarak ABD'li müzakerecilerin, Pakistan başkenti İslamabad'a yapması planlanan ziyaretin iptal edildiği, iki hafta önceki görüşmelerde ise ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
