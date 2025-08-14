Almanların Yüzde 60'ı Filistin Devleti'nin Tanınmasını Destekliyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını destekliyor. Ayrıca, kişiler İsrail'in Gazze saldırılarını haksız buluyor ve silah ihracatının durdurulmasını olumlu karşılıyor.

Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı ülkelerinin Filistin Devleti'ni resmen tanıması gerektiğini düşünüyor.

ZDF televizyon kanalının 1370 kişiyle yaptırdığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 76'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor.

Katılımcıların yüzde 83'ü ise Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararını olumlu karşılıyor.

Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını katılımcıların yüzde 60'ı desteklerken yüzde 22'si buna karşı çıkıyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 62'si Almanya'nın İsrail'e siyasi olarak daha fazla baskı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in bu kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
