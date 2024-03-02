Alman Wittelsbach Hanedanı'nın Kraliyet Sarayı: Münih Rezidansı

Alman Wittelsbach hanedanı hükümdarlarının kraliyet sarayı "Residenz Muenchen" (Münih Rezidansı), yılın her ayında çeşitli ülkelerden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türklerin de yoğunlukla ziyaret ettiği, Almanya'nın en büyük şehir sarayı, mimarisi, oda süslemeleri ve eski kraliyet koleksiyonların oluşan sergileriyle tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

Rönesans'la başlayan, erken Barok ve Rokoko dönemlerinden Neoklasisizme uzanan geniş bir dönemi yansıtan sarayın odaları ve sanat koleksiyonları, Wittelsbach hanedanının seçici zevkine ve aynı zamanda politik hırsına ışık tutuyor.

11. yüzyıldan 1918'e kadar Bavyera'yı yöneten Wittelsbach ailesi, 400 yılı aşkın süre bu sarayı resmi ikametgah ve hükümet merkezi olarak kullandı.

Hanedanlık sona erene kadar işlevini sürdürdü

Yapı, 1385'te mütevazı bir Orta Çağ kalesi olarak inşa edildi ve hükümdarlar tarafından yıllar içinde genişletilerek, 1508'de Almanya'nın en büyük sarayı haline getirildi. Saray, 1918'de hanedanlık sona erene kadar işlevini sürdürdü.

Binanın büyük bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı, 1945'ten itibaren bu bölümler yavaş yavaş yeniden inşa edildi. Bugün ise yapı birçok işleve sahip kompleksten oluşan dev bir sanat müzesi olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Toplamda 10 avlu ve 130'un üzerinde odası bulunan saray, oldukça geniş bir bahçeye de sahip. En önemli bölümleri arasında Royal Court, National Theatre, Rezidens Theatre, Rezidenz Museum, Treasury ve Allerheiling Kirche yer alıyor.

Müze bölümlerinde Wittelsbach ailesinin koleksiyonundan birçok eser sergileniyor. İki ana kapısı bulunan yapının içi bir labirenti andırıyor. Detaylı gezmek isteyenler için ayrıca özel turlar düzenleniyor.

En dikkati çeken ve eski bölümü Antikarium

Yapının, saray mimarı Joseph Effner tarafından tasarlanan "Ahnengalerie und Porzellankabinett" bölümünde Wittelsbach hanedanının 100'den fazla üyesinin portresi sergileniyor.

Münih Rezidansı'nın en dikkati çeken ve en eski bölümü, Bavyera dükü Albrecht V tarafından antik heykel koleksiyonu için 1568'den 1571'e kadar yaptırılan Antikarium.

Diğer ilgi çekici yerler arasındaki, Barok tarzda yapılan İmparatorluk Salonu'nda Kral I. Ludwig'in klasik dairesi yer alıyor.

Çarpıcı freskler ve görkemli duvar halılarının yanı sıra müze, 1000 yılı aşkın süreye yayılan mücevher koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyor.

Wittelsbach ailesinin hazinesi, dünyanın en önemli hazinelerinden biri olarak gösteriliyor. Hazine içerisinde sergilenen eserler arasında kraliyet amblemleri, madeni para koleksiyonu, mücevherlerle kaplı kılıçlar, özel kadehler, sofra takımları, porselenler, kraliyet taçları ve Türk hançerleri gibi birçok özel obje bulunuyor.

Münih Rezidansı'nda ayrıca Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Idomeneo" operasının 1781'de prömiyerinin yapıldığı, mimar François Cuvillies tarafından tasarlanan Cuvillies Tiyatrosu sanatseverleri ağırlıyor. Zaman zaman Cuvillies Tiyatrosu'nda ve müzenin All Saints Court Kilisesi'nde müzik performansları sergileniyor.

Öğrencilere ve basın mensuplarına ücretsiz olan müze, mart ayının sonuna kadar her gün 10.00-17.00 arasında ziyarete açık. Nisandan itibaren ise 9.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

Müze hakkında detaylı bilgilere "www.residenz-muenchen.de" adresinden ulaşılabilir.