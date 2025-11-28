Alman ve Sloven Başbakanlardan Orban'ın Rusya Ziyaretine Sert Eleştiriler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Slovenya Başbakanı Robert Golob, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ziyaretini eleştirdi.

Merz, başkent Berlin'de, Slovenya Başbakanı Golob ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında bir gazetecinin, "Orban'ın Moskova seyahatinin, Avrupalıların Ukrayna lehine sürdürdüğü barış müzakereleri konusundaki çabalarını baltalayıp baltalamadığı" sorusuna karşılık Başbakan Merz, Orban'ın tutumunun yıllardır bilindiğini ve bu ziyaretin Moskova'ya yapılan ilk ziyaret olmadığını belirtti.

Orban'ın geçen yıl temmuzda da Moskova'yı ziyaret ettiğini anımsatan Merz, bu ziyaretin sadece başarısız olmakla kalmadığını, ziyaretten birkaç gün sonra Rus ordusunun Ukrayna'da sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan en şiddetli saldırılarından birini yaptığını ifade etti.

Başbakan Merz, "Umarım Rusya'nın bu kez bu tepkisi olmaz. Orban, Avrupa'dan bir yetkisi olmadan ve bizimle herhangi bir koordinasyon yapmadan gidiyor. Ancak bu, şimdi yeni bir şey değil." dedi.

Merz, Orban'ın savaşı sonlandırmaya yönelik kendi önerileri olduğunu ancak bunların şimdiye kadar sonuç vermediğini belirterek, bu ziyaretin önceki girişimden daha başarılı olacağı konusunda şüphe duyduğunu söyledi.

Slovenya Başbakanı Golob da cevabının diplomatik olmayacağını söyleyerek, "Korkarım Viktor Orban uzun zamandır Avrupa takımı için oynamıyor. Bu ziyaret de bu bağlamda yer alıyor." şeklinde konuştu.

Orban'ın kendi çıkarları için hareket ettiğini ve ziyaretinden de Avrupa için bir fayda beklemediğini ifade eden Golob, "Umarız bu (ziyaret) büyük bir zarar vermez." değerlendirmesinde bulundu.???????