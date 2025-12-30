Alman Prinz, Müslüman oldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı Hans Joachim Prinz (66), uzun süreli araştırma ve incelemelerinin ardından kararını verip, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya vatandaşı Hans Joachim Prinz, İslam dini ile ilgili yaptığı kapsamlı araştırmaların ardından Seydikemer Müftülüğü'nde kelimeişehadet getirip, Müslüman oldu. 'Hakan' ismini alan Prinz, "İslam dinini ve getirdiği huzuru, adalet ile hakikati çok seviyorum. Bu sevgi ve inanç, o kadar derin ki artık hayatımı bu inançla yaşamak ve son yolculuğuma da bir Müslüman olarak uğurlanmak istiyorum. İslami usullere göre defnedilmek istiyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Selman Çolak ise Prinz'i kararından dolayı tebrik ederek, "Kardeşimizin hidayetine vesile olanlardan Allah razı olsun. Kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Prinz'e İslami bilgileri içeren temel kaynaklar hediye edildi ve dualar okundu.