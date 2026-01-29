Haberler

Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da Müslüman oldu

Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da Müslüman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak 'Amna' ismini aldı. Törende İslam'ın inanç esasları ve evrensel değerleri hakkında bilgi verildi.

Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak "Amna" ismini aldı.

Amasya İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, törende Amna'ya İslam'ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Anna, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Şener, Amna'ya ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İslam'a dair temel bilgileri içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

İslam'ın barışın, adaletin, merhametin ve tevhidin dini olduğunu belirten Şener, İslam'ın ayrıca tüm insanlığa hitap eden evrensel mesajlar taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı