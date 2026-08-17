Alman Milletvekillerinden Ben-Gvir'e AB Yaptırımı Çağrısı

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika uzmanı ve Federal Meclisteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) grubunun dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uygulamasını istedi.

Hardt, Politico haber portalına yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in son açıklamalarına tepki göstererek, "Ben-Gvir'in insanlık dışı sözlerini herkes kınamaktan başka bir şey yapamaz. AB, insan onuru ve insan haklarının dünya çapında geçerliliğinin bir göstergesi olarak ona yaptırım uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

CDU'lu siyasetçi, Ben-Gvir'in İsrail hükümetinde görev yapmasının da eleştiri konusu olması gerektiğine işaret ederek, İsrail'de ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine atıfta bulundu.

İsrail'de seçimlerin ardından kurulacak hükümete ilişkin beklentisini de dile getiren Hardt, "Ben-Gvir veya (İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı) Bezalel Smotrich'in yer almadığı bir İsrail kabinesinin, Avrupa ile İsrail'i yeniden birbirine yaklaştıracağına inanıyorum." dedi.

Hardt, CDU/CSU'nun böyle bir hükümete hazır olduğunu belirterek, "İsrail'in ve bölgedeki barışın yanındayız." ifadesini kullandı.

Muhalefetten de yaptırım çağrısı

Ben-Gvir'e yönelik yaptırım çağrısına Sol Parti (Die Linke) milletvekili ve Alman-İsrail Parlamenterler Grubu üyesi Dietmar Bartsch da katıldı.

Bartsch, İsrailli bakanın açıklamalarını sert ifadelerle eleştirerek, "Demokratik bir devletin bakanının bu şekilde konuşması, öfke uyandırıcı ve insanlık dışı bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti ve AB'nin Ben-Gvir'in açıklamalarını "en sert şekilde" kınamasını isteyen Bartsch, İsrailli bakana ülkeye giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanmasının değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA