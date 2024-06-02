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Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

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Almanya'nın Dortmund kentinde Mehmet Ö. isimli 34 yaşındaki Türk, eşini kafasından vurup aynı binada kapalı bir kapıya 6 el ateş açtı. Aracına binip 2 kilometre uzaklıktaki bir berber dükkanına giden şahıs, burada da 3 kişiyi vurup kayıplara karıştı. Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polislerle her yerde Mehmet'i arıyor.

Almanya'da 34 yaşındaki Mehmet Ö. isimli bir Türk cinnet getirip eşini başından silahla vurdu. Olaydan hemen sonra Mehmet'in aynı binanın 7'nci katına çıktığı ve kapalı bir kapıya 6 el ateş açtığı belirtildi. Binanın 7'nci katındaki olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

BERBER DÜKKANINDA 3 KİŞİYİ VURDU

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan bir yetkili, saldırganın olaydan sonra aracına bindiğini ve 2 kilometre uzaktaki bir berbere gittiğini söyledi. Mehmet Ö.'nün burada da 3 kişiyi vurduğu ve dördüncü bir kişinin de travma yaşadığı açıklandı. Saldırıya uğrayanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"BİLDİĞİM KADARIYLA HİÇBİR SORUNLARI YOKTU"

Alman polisi, "Biz saldırganın aile meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" dedi. Bild'e konuşan Mehmet Ö.'nün kuzeni "Olayı duyunca şoka girdim. Bunu neden yaptığını anlamadım. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların 4 çocuğu vardı" dedi.

ARACI BİR MARKETİN OTOPARKINDA BULUNDU

Olaydan sonra sırra kadem basan Mehmet'in ormanlık bir alanda izini kaybettirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Alman polisinin özel bir biriminin bölgeyi aradığı kaydedildi. Mehmet'in aracının bir süpermarketin otoparkında tutulduğu ve iki polisin adamı burada gördüğü fakat izini kaybettirdiği de belirtildi.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polisler tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması çağrısında da bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Helikopter Dortmund Almanya Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ulu Kurt:

Bizim için Afganlar neyse onlar için de Almanya'daki Türkler öyle maalesef.Bu tarz olayları gördükçe de hak vermemek elde değil.

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Hasan Ağa:

Aynen katılıyorum

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murtaza candurak:

şu cinnet bi türklere has bi olay

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Seko Seko:

Büyük ihtimalle gönül ilişkisi gibi

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Taş:

Bir Türk, Bir Arnavut ve Bir Arap Almanya da aynı arabaya binerse aracı kim sürer? - Polis :)))

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Hamit Gündoğdu:

Burada çok ahlaksız ilişkiler yumağı var gibi.. tanıyanlar adamın sakin ve sorunsuz biri olduğunu söylemeleri bu ihtimali öne çıkarmaktadır.

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VATANDAŞ:

Olan yine adama ve 4 çocuğa oldu... ALLAH yardım etsin

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Mevlüt Dündar:

schade

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Vedat Arman:

Bütün Türkleri sınır dışı edin. Bizim burada taş düşse mültecilere yapıştıranlar. Bizim çılgın türklerde yurtdışında boş durmuyor. Demek iyi insan kötü insan vardır. Bunu Türk, Kürt, vs. diye ayırt etmenin hiç bir anlamı yok. İyi insan olun iyi insan

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