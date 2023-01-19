Alman polisi, Greta Thunberg'in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı

Sosyal medyada yer alan ve milyonlarca kişinin izlediği bir videoda, çevreci Alman Thunberg'in gülümsemesi ve videoda polislerin onunla birlikte beklediğinin görülmesinin üzerine, sosyal medyada ve bazı basın organlarında bunun bir "kurgu video" olabileceği iddiası yer almıştı.

Yerel polis sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Thunberg'in gözaltına alınmasının sahte olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

"LOJİSTİK NEDENLERLE BEKLEDİLER"

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise polislerin Thunberg'i lojistik nedenlerle beklediği belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin bir araca götürülmeden birkaç dakika bekletildiği ve bunun rutin bir uygulama olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Lützerath'da dün düzenlenen gösteride, kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, bazı göstericiler yaralanmıştı.

Polis, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Alman polisi daha sonra diğer eylemcilerle Thunberg'i gözaltına alıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra akşam serbest bırakmıştı.

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