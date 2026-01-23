Hannover'de Rahma Ayat'ı öldüren 31 yaşındaki Alman Alexander K'ye ömür boyu hapis

Haberler

Almanya'nın Hannover kentinde, 31 yaşındaki Alexander K., komşusu Rahma Ayat'ı bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme, cinayette ırkçı motivasyon bulunmadığını belirleyerek, Alexander K.'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Almanya'nın Hannover kentinde komşusu Rahma Ayat'ı bıçaklayarak öldüren 31 yaşındaki Alexander K. adlı Alman ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hannover Eyalet Mahkemesi, Temmuz 2025'te 26 yaşındaki Cezayir kökenli Rahma Ayat'ın öldürülmesiyle ilgili davada kararını açıkladı.

Kararda Alexander K'nin komşusu Rahma Ayat'ın dairesinin kapısını tekmeleyerek içeri girdiğini ve av bıçağıyla genç kadının göğüs ve karın bölgesine defalarca bıçakladığı ifade edildi.

Mahkeme Alexander K'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Mahkeme Başkanı Britta Schlingmann, "Bir insanın böyle bir suçu işleme noktasına nasıl geldiğini anlamak imkansız." dedi.

Irkçı saik yok değerlendirmesi

Öldürülen Rahma Ayat'ın Müslüman ve başörtülü olması nedeniyle olayın ırkçı saiklerle işlendiğine dair tartışmalar yaşanmıştı.

Ancak mahkeme, bu yönde herhangi bir kanıta ulaşılmadığını açıkladı.

Yargıç Schlingmann cinayette ırkçı veya yabancı düşmanı bir motivasyon bulunmadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca Rahma Ayat'ın anne ve babası ile kız kardeşine toplam 55 bin avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Olay

Cezayirli 26 yaşındaki Rahma Ayat, yaşadığı apartmanda 4 Temmuz 2025'te Alman komşusunun bıçaklı saldırısına uğramıştı.

31 yaşındaki Alman komşusunun saldırısına uğrayan Ayat, otopsi raporuna göre biri kalbine isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Öldürülen Rahma Ayat'ın, daha önce ailesini arayarak komşusu tarafından ırkçı hakaret ve tacize uğradığını anlattığı ifade edilmişti.

Cezayirli Müslüman kadının annesi, El-Araby televizyonuna yaptığı açıklamada, kızının kendilerine öldürülmeden önce Alman komşusu tarafından "başörtüsü ve etnik kökeni nedeniyle" defalarca hakaret ve tacizde bulunduğunu aktardığını söylemişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
