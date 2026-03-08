Haberler

Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen GKRY'ye ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki limana demirledi. Rum lider Hristodulidis'in yardım çağrıları sonrası, İngiltere ve çeşitli AB ülkeleri Doğu Akdeniz'e deniz gücü gönderecek.

Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana ulaştığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.

Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

Savaşta tüm hesaplar sil baştan