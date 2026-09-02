Alman Donanması'ndan Lora Füzesi ile Tarihi Test

Alman Donanmasının Kuzey Atlantik'te İsrail yapımı Lora füze sisteminin (Long Range Attack-Uzun Menzilli Saldırı) atış testini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Alman Donanması Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İrlanda ile İzlanda arasındaki deniz bölgesinde gerçekleştirilen test kapsamında iki Alman fırkateyni bölgeye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Kuzey Atlantik'te balistik bir füzenin başarılı şekilde fırlatılmasıyla donanma tarihine geçtik." ifadesini kullandı.

Testin başarısından son derece memnun olduğunu belirten Kaack, Lora sisteminin Alman gemilerinden başarıyla kullanılabildiğini ve füzenin olası menzilinin daha önce bilinen kapasitenin üzerinde olduğunu söyledi.

Kaack, gerçekleştirilen testin Almanya ve müttefiklerinin savunma kapasitesi açısından denizde caydırıcılık ve savunma hazırlığında "yeni bir sayfa" açtığını ifade etti.

Lora'nın menzili 500 kilometrenin üzerinde

Balistik kısa menzilli füze sınıfında değerlendirilen Lora'nın menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Alman Donanmasının testin ardından tedarik ile ilgili planları ilerletmesi bekleniyor.

Lora Alman ordusunun envanterindeki Taurus seyir füzelerini tamamlayıcı bir sistem olarak değerlendiriliyor,.

Taurus füzeleri de 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip ancak iki sistemin çalışma biçimleri birbirinden farklılık gösteriyor.

Taurus, alçak irtifada araziyi takip ederek hedefe yaklaşabilen bir seyir füzesi olarak kullanılırken, Lora balistik uçuş profili izleyerek yüksek irtifaya çıkıyor ve ardından hedefe yöneliyor.

Kaynak: AA