Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 490 bin lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü K.C. yakalanarak 490 bin lira para cezası ile karşılaştı. Sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği belirlendi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü K.C.'ye, 490 bin lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki kamyon garajından trafiği tehlikeye düşürecek şekilde 2'nci Murat Caddesi'ne çıkan otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kullandığı otomobiliyle Mescit ve Atatürk mahalleleri güzergahında kaçmaya devam etti. Otomobil, bir süre sonra Çelikler Sokak'ta kapıları açık ve kontak anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis, çevrede yaptığı çalışmada sürücü K.C.'yi yakaladı. K.C.'nin 1.90 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği tespit edildi. K.C.'ye, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Karayolları trafik kanunu' değişikliğiyle birlikte ilgili maddelerden toplam 490 bin lira idari para cezası uygulandı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan ayrıca hakkında adli işlem başlatılan K.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
