'Dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsüne 225 bin TL ceza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı. 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 225 bin lira para cezası uygulandı.

İlçede, devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri R.K. idaresindeki 39 TS 368 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ikazına uymayan R.K. otomobiliyle kaçarken, bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarptı. Otomobil, yaklaşık 40 dakika süren takip sonucu, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü R.K.'nin 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 225 bin TL cezası uygulandı, ehliyetine de 60 gün el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti