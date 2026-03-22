Sinop'ta tartıştığı sürücünün önünü kesen alkollü sürücüye 205 bin lira ceza uygulandı

Sinop'ta alkollü sürücünün trafikte tartıştığı diğer sürücüyle kavga etmek için aracından inmesi sonucu 205 bin lira idari para cezası kesildi.

T.K. idaresindeki 34 HD 6790 plakalı otomobilin sürücüsü, E.U. yönetimindeki 57 AN 874 plakalı otomobili bir süre takip etti. Sürücü, Hamsi Yolu'nda aracın önünü kesip tartışma çıkardı.

Görgü tanığının ihbarı üzerine ekiplerce takibe alınan sürücü, Derviş Sarabil Caddesi'nde durduruldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten 180 bin lira, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira olmak üzere toplam 205 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.

Ayrıca, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme hükümleri kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
