Polisten kaçan alkollü sürücü ve araç sahibine 1 milyon 292 bin lira para cezası

Kırıkkale'de polisten kaçan alkollü sürücü Ö.K. ve araç sahibine toplamda 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün alkol seviyesi 1,41 promil olarak tespit edildi.

Kırıkkale'de asayiş ekipleri, Ö.K.'nin kullandığı 71 AEK 480 plakalı aracı dün gece şüphe üzerine Etiler Kavşağı'nde durdurdu. Bölgeye trafik ekibi talep edildiği sırada sürücü Ö.K., araçla olay yerinden kaçtı. Daha sonra sürücü ile telefonla irtibata geçildi ve Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkol ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümde Ö.K.'nin 1,41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polise yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunarak, görevlilere direnen sürücü, gözaltına alındı. Sürücü Ö.K. ile araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1 milyon 292 bin lira para cezası uygulandı. Araç da 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu