Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı

Aksaray'da, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşan sürücü, bir Emniyet Müdürü Yardımcısı'nın makam aracına çarparak durabildi. Sürücü gözaltına alındı ve ceza uygulandı.

Aksaray'da'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü Miraç Mustafa A. (28), takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.'nın kullandığı 68 FK 398 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Miraç Mustafa A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ MAKAM ARACINA ÇARPTI

Miraç Mustafa A., takip sırasında 68 AEP 841 plakalı İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi. Miraç Mustafa A.'nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
