Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı. Toplamda 360 bin TL ceza kesildi ve aracı 90 gün trafikten men edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. O anlar amatör kameraya yansırken, sürücüye toplam 360 bin TL para cezası kesildi, aracı ise 90 gün trafikten men edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, devriye görevleri sırasında şüphelendikleri 34 DD 4478 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürü hızla olay yerinden kaçtı. Takip sırasında trafik kurallarını ihlal eden sürücü ile polis ekipleri arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı önü keserek durdurdu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçtan inen sürücü Münür B. (46), dengesini kaybederek düşünce yaralandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Münür B.'ye; 'dur' ihtarına uymamak, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Yüzünden yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
