Alkollü sürücü, kaçarken 2 polisi yaraladı: Tutuklandı

Alkollü sürücü, kaçarken 2 polisi yaraladı: Tutuklandı
Güncelleme:
Konya'da alkollü sürücü N.S.T., denetim sırasında polislere çarparak yaralanmalarına sebep oldu. Kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü, tutuklandı.

KONYA'da denetim sırasında durdurulan 2.47 promil alkollü sürücü N.S.T., kaçarken 2 polise çarparak yaralanmasına neden oldu. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan N.S.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, rutin denetim yaptığı sırada N.S.T.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücü N.S.T., yapılan testinde 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine otomobiline binip, kaçmaya çalıştı. Kaçarken, 2 polis memuruna çarpıp yaralayan N.S.T. kısa sürede durdurulup, yakalandı. Yapılan ikinci alkol testinde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen N.S.T., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Yaralı 2 polis ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S.T., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
