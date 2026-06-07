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Kocaeli'de panelvanın çarptığı aydınlatma direği araç ve daireye zarar verdi

Kocaeli'de panelvanın çarptığı aydınlatma direği araç ve daireye zarar verdi
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Kocaeli Çayırova'da alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği panelvan, aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direk park halindeki pikabın üzerine düştü, bir dairenin camı kırıldı. Kazada yaralanan olmazken sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanın aydınlatma direğine çarpması sonucu park halindeki araçta ve bir dairede hasar oluştu.

Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde T.K. idaresindeki 34 NN 8909 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, park halindeki 34 UU 1043 plakalı pikabın üzerine düştü. Direğin devrilmesi nedeniyle cadde üzerindeki 3 katlı binanın ikinci katındaki dairenin camı da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta ve dairede hasar meydana geldi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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