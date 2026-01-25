Haberler

Polisten kaçan alkollü sürücü, kaza yapınca yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olarak araç kullanan sürücü, polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı ve yakalandı. 1.90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 11 bin 629 TL para cezası kesildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı cipi durdurdu. Alkol testi yapılan cipin sürücü alkolmetreyi üfledikten sonra bir anda aracına binerek, kaçtı. Polis ekipleri, 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü yaklaşık 5 kilometre takip etti. Refüje çarpan cipin lastikleri patladı ancak sürücü buna rağmen 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
