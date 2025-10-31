Haberler

Alkollü Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'dur' ikazına uymayan sürücü, polis kovalamacası sırasında kaza yaparak yakalandı. Araçta yapılan aramada çeşitli narkotik maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü kaza yaparak yakalandı.

Polis ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'ndeki denetimde 60 EM 351 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü ekiplerin "dur" ikazına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Şüpheliyle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde tramvay yolunun kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında, araç sürücüsü Adem U'nun daha önceden alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise farklı türlerde narkotik madde ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan kazanın tramvay yolunda olması nedeniyle kent içi ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.