Alkollü Sürücü Çocuğun Ölümüne Neden Oldu, Yargılamaya Devam Ediliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık T.D, ölen çocuk Zühre Deniz A'nın annesi S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince kazada sanığın "asli kusurlu", çocuğun da "asli etken" olduğuna ilişkin hazırlanan raporun mahkemeye sunulduğu zapta geçirildiği belirtildi.

Söz verilen sanık T.D, kaza nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı da rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki anne S.K'nin avukatı ise raporda mahkemenin istediği hususların bulunmadığını ifade ederek, sanığın tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Süreç

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım 2024'te yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı. Olayın, alkollü olduğu belirlenen T.D'nin başka bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, T.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, T.D'nin 3,34 promil alkollü olduğu halde Adnan Menderes Caddesi'nde araçlar için kırmızı ışık yandığı esnada yaya geçidinden geçen Zühre Deniz A'ya 117 kilometre hızla ve süratini azaltmadan frensiz şekilde çarptığı belirtiliyor.