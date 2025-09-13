Alkollü Sürücü Aydın'da 3 Araca Çarptı

AYDIN'da Tufan Ç.'nin (44) kullandığı otomobil, 3 araca çarptı. Yapılan testte 2.41 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Efeler ilçesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Tufan Ç., 09 ALS 601 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki 09 HK 388, 09 AKP 115 ve 09 ANB 146 plakalı otomobillere çarptı. Araçlarında hasar oluşan araç sahipleri sesleri duyarak kaza yerine gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2.41 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Tufan Ç. yapılan alkol testinde 2.41 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkolden el konulduğu tespit edildi. Araç sahipleri ve polislerle tartışan Tufan Ç., arabayı kullanmadığını söyleyerek "Benim ailevi psikolojilerim var, birilerine de psikolojik olarak takılacağım. Benim hayatım bitmiş, sıra size geliyor ona göre. Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta. Çek ama sonu hoş olmayacak birilerine. Uyarıyorum, seni de uyarıyorum" diyerek tehditlerde bulundu. Sağlık çalışanı olduğu belirtilen Tufan Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.