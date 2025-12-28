Haberler

Alkollü kadın marketin camını ve dükkandaki içki şişelerini kırdı

Güncelleme:
Burdur'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, marketin kapı camını kırdıktan sonra raflardaki içki şişelerini de yere atarak kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak polis merkezine götürdü.

BURDUR'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, kapı camını kırdığı marketin rafında bulunan şişeleri de kırdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen C.A., marketin kapı camını kırdı. Raftaki içki şişelerini de yere atarak kıran kadın, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

İş yeri sahibi Furkan Tunç, "Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir anda gelip kapının camını kırıp, daha sonra da raflardaki şişeleri kırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
