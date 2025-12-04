Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! 169 şüpheliye işlem başlatıldı

Haberler

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirilirken 12 yasa dışı imalathane deşifre edildi.

  • 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
  • Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol ve 874 alkol aroması ele geçirildi.
  • Son 1 ayda yapılan operasyonlarda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

169 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

"BİLDİRİN, GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
