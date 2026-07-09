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Yaya geçidinde dolmuşla Ümmü'ye çarpıp, ölümüne neden olan sürücü 2.63 promil alkollü çıktı

Yaya geçidinde dolmuşla Ümmü'ye çarpıp, ölümüne neden olan sürücü 2.63 promil alkollü çıktı
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Adana'da 2.63 promil alkollü dolmuş şoförü Mehmet Leventerler, yaya geçidinde Ümmü Elsun'a çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçtı. Saklandığı adreste yakalanan şoför tutuklandı, ehliyetine el konuldu.

ADANA'da yolun karşısında geçmek isteyen Ümmü Elsun'a (22) dolmuşu ile çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan şoför Mehmet Leventerler (45), tutuklandı. 2.63 promil alkollü çıkan Leventerler, "Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.

Kaza, 7 Temmuz'da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a çarptı. Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför Leventerler durmadan yoluna devam etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahalesinin ardından Ümmü Elsun ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elsun, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. İncelemede; Leventerler'in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Leventerler'e, 'Alkollü araç kullanma' ve 'Olay yerini terk etme' suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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