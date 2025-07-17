Alkollü Bisiklet Süren Şahsa 9 Bin TL Ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2.50 promil alkollü bisiklet kullanırken yakalanan Ali M.'ye 9.267 TL para cezası kesildi. Polis, alkolmetre testi uygulamak istediğinde direnen Ali M., cezayı haksız bulduğunu belirtti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle güçlükle ilerlerken polis ekiplerince durdurulan ve 2.50 promil alkollü çıkan Ali M.'ye (60), 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları uygulama sırasında bisikletiyle güçlükle ilerleyen Ali M.'yi durdurup alkol testi yapmak istedi. Bir süre direndikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ali M.'nin 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanan Ali M., polis ekiplerine tepki göstererek, "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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