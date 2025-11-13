Haberler

Alkollü Araç Kullanma ve Ölüm Cezası Artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesinde alkollü araç kullanırken kaza yaparak bir kişinin ölümüne sebep olan sanık, istinafın gerekçeli kararıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasının ardından tekrar yargılandı ve cezası 7 yıl 4 ay olarak belirlendi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde alkollü araç kullanırken çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık, kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesince 11 Kasım'da görülen duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Barış Polat Dörtköşe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Ege Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, araç kullanırken alkollü olması, drift atarak araç kullanması, hız sınırını aşması, sollama yasağını ihlal etmesi ve bu şekilde maktulün ölümüne sebebiyet vermesi gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Kararı açıklayan hakim, sanığı önce 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 1,72 promil alkollü olduğu ve bu promil düzeyinin dikkate alınmasıyla suçun bilinçli taksirle işlendiği kanaatine varılarak ceza 7 yıl 4 aya yükseltildi.

Sanığa verilen cezada indirim uygulanmasına yer olmadığı belirtilirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

Olay ve davanın geçmişi

İzmir'in Karaburun ilçesinde 28 Mayıs 2022'de meydana gelen kazada Ege Ö'nün kullandığı otomobil, Barış Polat Dörtköşe'ye çarpmış, ağır yaralanan Dörtköşe hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücünün 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, ifadesi alınan Ege Ö. serbest bırakılmıştı.

Dörtköşe'nin kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ege Ö. tutuklanmış, geçen yıl ağustos ayında tahliye edilmişti.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Ege Ö, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın 18 Haziran 2024'te istinafa taşınmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, hüküm verilirken bazı belgelerin dosyaya alınmadığını ve eksik araştırmayla karar oluşturulduğunu belirleyerek yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere geri göndermişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.