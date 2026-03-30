Haberler

Kayseri'de ehliyetine el konulan sürücü 2 saat sonra başka araç kullanırken yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle el konulmuş, aynı gün başka bir araçla yakalanınca toplamda 275 bin lira ceza kesilmiştir.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, yaklaşık 2 saat sonra başka bir aracı kullanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, U.E'nin kullandığı aracı durdurdu. Kontrollerde, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi.

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.

Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
