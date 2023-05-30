Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Güncel Haberler

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, gündemi sarstı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.

TikTok'ta paylaşıldığı anlaşılan video, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Birçok kullanıcı, bunun bir istismar olduğunu ve konuyla ilgili sorumluların şikayet edilmesi gerektiğini savundu.

Alkol masasında kız çocuğunun oynatıldığı görüntülere tepki yağıyor

Söz konusu video kısa süre içinde binlerce izlenme alırken, kullanıcılar tepkilerini yaptıkları sert yorumlarlar gösterdi.

Alkol masasında kız çocuğunun oynatıldığı görüntülere tepki yağıyor

Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Samet Aslan:

Konya kayseri .iç anadolu yazık

Cevap Yaz516Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title