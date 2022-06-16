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Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

ANTALYA'da, evde ateş edip, eşyalara zarar veren S.C.A. (35), polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

ANTALYA'da, evde ateş edip, eşyalara zarar veren S.C.A. (35), polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen S.C.A.'nın bir süre önce de evini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın girişindeki dairede meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen S.C. A., tabancası ile ateş açıp, yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar vermeye başladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı. Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Muratpaşa Güncel Haberler

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