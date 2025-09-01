Aliyev ve Paşinyan, ŞİÖ Zirvesi'nde Barış Gündemini Ele Aldı

Aliyev ve Paşinyan, ŞİÖ Zirvesi'nde Barış Gündemini Ele Aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya gelerek Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ve bölgesel istikrarı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ele alarak yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemine dikkati çekti.

Aliyev ve Paşinyan, barış ve normalleşme sürecinin ilerletilmesine dair uluslararası desteği bir kez daha teyit eden son Washington Zirvesi'nde yakalanan olumlu dinamizmi de vurguladı.

Tarafların temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

