Aliyev ve Paşinyan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Bir Araya Geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında Tiran'da bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
- Aliyev ve Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde bir araya geldi
TİRAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya geldi.
Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zirve öncesi kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel