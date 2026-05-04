Aliyev ve Meloni'den enerji, savunma ve bölgesel işbirliği vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bakü'de gerçekleştirdikleri görüşmede enerji, ticaret ve savunma alanlarındaki işbirliklerini geliştirmeyi ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyareti kapsamında ülkeye gelen Meloni, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Azerbaycan ile İtalya arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Enerji alanındaki işbirliğinin ilişkilerin temel yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın İtalya'nın petrol ve doğal gaz tedarikinde önemli konumda bulunduğunu kaydetti.

Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti, bunun 9,5 milyar metreküpü İtalya pazarına gönderildi. Bugünkü görüşmelerde bu hacmi artırmayı ele aldık. Bunun için Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan TAP projesinin genişletilmesi gerekiyor. Proje kısmen genişletildi ancak bu süreç sürdürülmelidir." dedi.

Askeri işbirliğinin de gündemde olduğunu belirten Aliyev, "Yeni işbirliği alanımız olan askeri ve teknik işbirliği umut vericidir. Bugün bu konu da ele alındı. Ortak projelerin hayata geçirilmesi, ortak üretimin organize edilmesi ve İtalyan teknolojilerinin Azerbaycan'ın mali kaynaklarıyla birleştirilmesine ilişkin somut fikirlerimiz var. Bu konular ayrıntılı şekilde görüşüldü." ifadelerini kullandı.

İtalya ekonomisine yapılan yatırımlara da değinen Aliyev, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun son yıllarda İtalya'ya yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yaptığını, ülkede yaklaşık 130 İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu sayının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Aliyev ayrıca, işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde İtalyan şirketlerinin çok sayıda projede yer aldığını belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni ise görüşmelerde siyasi koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Enerji alanındaki işbirliğine dikkati çeken Meloni, "Azerbaycan'dan İtalya'ya gaz ve petrol ihracatı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından ülkemin enerji güvenliğinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu ilişkilerin güçlendirilmesini açık şekilde ele aldık. Sadece tedarik hacimlerini değil, aynı zamanda tüm alanlarda sanayi ortaklığının kalitesini artırmak için çalışmalıyız." dedi.

Meloni, Azerbaycan'ın Avrupa ile Asya arasında stratejik bağlantı noktası rolünü güçlendirmesinin önemine işaret ederek, İtalya'nın Avrupa pazarına erişimde önemli bir kapı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Savunma ve güvenlik alanlarının da işbirliğinde öne çıktığını kaydeden Meloni, bu kapsamda ileri teknoloji, deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunması gibi alanlarda ortaklığın geliştirilmek istendiğini ifade etti.

Meloni, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, bu sürece İtalya'nın destek verdiğini yineledi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmede bulunan Meloni, "Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaların sonuç vermesi gerekmektedir. Çünkü ülkelerimiz güçlü destek sağlamış ve Ukrayna halkının yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.