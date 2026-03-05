Haberler

Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya "Hazırlıklı olun" talimatı

Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı
Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlenmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama geldi. Orduya İHA saldırılarıyla ilgili talimat verildiğini belirten Aliyev, "İran bizden özür dilemeli" dedi. İranlı yetkililer ise "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu.

  • Azerbaycan'ın Nahçıvan Havalimanı ve Şekerabad köyüne İran'a ait kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırı sorumluluğunu İran'a atfetti ve karşılık tedbirleri hazırladığını açıkladı.
  • İranlı yetkililer Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdikleri iddialarını reddederek İsrail'i işaret etti.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü.

Bölgede tansiyonu yükselten saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluştu, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer tarafından saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

"SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'A AİT"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

ALİYEV: BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Orduya saldırılar konusunda "Hazırlıklı olun" talimatı verildiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.

İRAN, İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İranlı yetkililer ise, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyar. Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğimiz yönündeki iddialar doğru değildir. Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejim bu tür provokatif eylemler gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Azerbaycan İsrail'in kardeşidir ona kardeşim diyen de İsrail'in kardeşidir

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımertcee27:

Oyuna gelmeyin, bunda mossad oyunu olma ihtimali çok yüksek.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kaynakin:

Zaten Buda oyunun yardımcı figüranı

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıgirilmez:

Efendisine hizmete gitmiştir, bende bu Azerbeycan a güvenesim gelemiyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Aliaskeroğulları:

Senin neyinden özür dileyecekler sen artı itrail itrail artı Azerbaycan

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

