Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü.

Bölgede tansiyonu yükselten saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluştu, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer tarafından saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

"SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'A AİT"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

ALİYEV: BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Orduya saldırılar konusunda "Hazırlıklı olun" talimatı verildiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.

İRAN, İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İranlı yetkililer ise, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyar. Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğimiz yönündeki iddialar doğru değildir. Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejim bu tür provokatif eylemler gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.