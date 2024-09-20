Üye Girişi
Haberler

Alisya Bahar Candan ve Ablası Gülnihal Çiçek Tahliye Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. İddianamede, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından elde edilen gelirle ilgili suç örgütü kurmakla suçlanan sanıkların yargılandığı belirtildi.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada, Alisya Bahar Candan ile 5 sanık tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmada, Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.

Duruşmada, müştekilerin beyanları ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Heyet, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılıyor.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

Dolandırıcılık Bahar Candan Dolandırıcı Mahkeme 3-sayfa Magazin Güncel Yargı Hukuk

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara

 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi

44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
Kan donduran cinayet 140 gün sonra ortaya çıktı! Başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış…

Kan donduran cinayet 140 gün sonra ortaya çıktı! Başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Erzurumspor Esenler Erokspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Kostic neden yok? Kostic Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });