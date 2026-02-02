Haberler

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, AVM'de kafeye daldı; 1 yaralı

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, AVM'de kafeye daldı; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alışveriş merkezinin otoparkında, fren yerine gazına basan bir sürücünün otomobili kafeye girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sultan K.'nin, alışveriş merkezinin otoparkında fren yerine gazına bastığı otomobil, kafeye girdi. Kafe çalışanı 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde 34 NZY 056 plakalı otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı. Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Otomobilin çarptığı çay kazanın üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Konu: Epstein skandalı! Bakan Göktaş'a herkesin aklındaki soruyu sordu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Ömer Dormen'den 'Acınız çabuk dindi' eleştirilerine yanıt

Bu fotoğraflara yapılan yorumlara isyan etti! Herkes kendi...
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü