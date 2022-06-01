Alışveriş festivalinde KO-MEK Sepeti'ne büyük ilgi - Haberler

Kocaeli Büyükşehir'in katkılarıyla düzenlenen alışveriş festivalinde, el emeği, göz nuru KO-MEK Sepeti ürünlerine büyük ilgi vardı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivale binlerce vatandaş ilgi gösterdi. El emeği ürünlerin sergilendiği KO-MEK Sepeti'ne vatandaşın ilgisi görülmeye değerdi. Onlarca farklı firmanın stant açtığı festivalde, bando gösterisi, kahve workshopu, yarışmalar, defileler, dans gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.

KATILIMCILAR

Festivalin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Vekili Volkan Yılmaz ve KOTO yöneticileri, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ve yönetim kurulu üyeleri ile yüzlerce iş insanı ve vatandaş katılım sağladı.

Komek SEPETİ DE FESTİVALDE YERİNİ ALDI

Birbirinden başarılı iş kadınlarının sahibi oldukları firmalar ve KO-MEK Sepeti'nin stant açtığı festivalde Kent Meydanı ziyaretçi akınına uğradı. Kadın üreticilerin el emeği, göz nuru çalışmalarının sergilendiği KO-MEK Sepeti herkesin beğenisini topladı. Birbirinden hünerli ellerden çıkan KOMEK kursiyer ürünlerinin de yer aldığı alışveriş festivalinde www.komeksepeti'nin açmış olduğu stantta 33 üreticinin 365 adet ürünü satışa sunuldu. Üreticiler %40 gelir elde ederek aile ekonomilerine katkı sağladı.

"KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÖNEMLİ"

Başkan Büyükakın, stantları gezerken kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaptı. Bu tarz etkinliklerin mümkün olduğu kadar bu mekanda yapılmasına devam edileceğini belirtti.

Bültenler / Güncel