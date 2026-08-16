200 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında; tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı