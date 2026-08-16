200 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada, firari Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde yapılan aramada 200 kilo külçe altın bulundu. Ele geçirilen altınların değeri 1,34 milyar TL olarak açıklandı. Kaynağı belirsiz olan altınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.
200 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında; tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı