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Eski Bakana Tahsisli Araç Trafikten Men Edildi

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Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanan iki kişiden 58 bin avro ele geçirildi. Araçta usulsüz ışıklı uyarı sistemleri bulunması nedeniyle 1 ay trafikten menedildi.

İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ARAÇ, TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında; Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli ve 2030 yılına kadar geçiş üstünlüğüne sahip araçta yakalandığı belirtildi. Söz konusu araçta yapılan aramada; 58 bin avro bulunurken, araçta ışıklı uyarı sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde ön ve arka cam içerisinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, 1 ay süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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