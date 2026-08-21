Haberler

Firari Kardeş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te Yakalandı

Firari Kardeş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında aranan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalandı. Kaçışlarına yardım ettiği değerlendirilen Yasin Kaya ise 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarına ilişkin bilgiye ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda koordineli çalışma sonucunda; şüpheliler, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yakalandı. Öte yandan şüphelilerin kaçış hazırlıklarına yardımcı olduğu değerlendirilen Yasin Kaya, 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

Turistleri hedef aldılar! Yankesicilik çetesinin yapısı deşifre edildi
Kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek telefon sinyaliyle açığa çıktı

Herkes iyi haber bekliyordu! Acı son telefon sinyaliyle geldi
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış rotası adım adım nasıl deşifre edildi?

Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış rotası adım adım nasıl deşifre edildi?
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti