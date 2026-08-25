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Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

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Ankara'da aklama, dolandırıcılık ve vergi suçları kapsamında 54 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1'inin cezaevinde bulunduğu, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması istendi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca söz konusu suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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