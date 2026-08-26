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Kuriş örgütü operasyonunda 10 tutuklama

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Ankara'da Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Suçtan mal varlığı aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

"Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 10 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikteki sorgularının ardından Hilmi Tuna Kuriş, ??Mehmet Özmen, Osman Sert, ??İsa Ateş, ??Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz ve Süleyman Tuna Akbulut'un tutuklanmalarına karar verildi.

"Alihan Kuriş suç örgütü"nün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın Başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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