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Suç örgütü operasyonunda 200 kilo altın ele geçirildi

Suç örgütü operasyonunda 200 kilo altın ele geçirildi
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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldı.

Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu.

Kaynak: AA
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